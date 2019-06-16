شاهد.. احلام وراشد الماجد يحيون حفل زفاف ابناء حاكم دبي

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 02:58 صباحاً - نشرت الفنانة الاماراتية أحلام مقطع فيديو جمعها بالفنان راشد الماجد من كواليس مشاركتهما في إحياء حفل زفاف أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.‬ وقالت احلام تعليقا على الفيديو: “انا والغالي بو طلال وفيديو من خلال حفل زفاف انجال سمو سيدي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله حاكم ديي وام الشيوخ الغاليه الشيخه هند بنت مكتوم مبروك شيخنا فزاع الشيخ حمدان ولي العهد والشيخ احمد والشيخ مكتوم ربي يحفظهم”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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