فن ومشاهير

برعاية تركي آل الشيخ.. "حماقي" يحيي حفلًا كامل العدد في مدينة جدة السعودية (فيديو)

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الخليج 365 0 تبليغ

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أحيا النجم المصري محمد حماقي، حفلًا ضخمًا وناجحًا في مدينة جدة بالمملكة العربية ضمن موسم جدة.
 
الحفل رفع شعار كامل العدد،  حيث حرص جمهور حماقي في السعودية على حضور الحفل والاستمتاع عن قرب بأغنيات نجمهم المفضل.
 
">شاهد الفيديو من هنا..
 
 
نجاح الحفل دفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، إلى الإعلان منذ قليل عن إقامة حفلة أخرى بمنتج درة العروس، وذلك بعد نجاح حفلة المطرب محمد حماقي.
 
 
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" نظرًا للنجاح الكبير لحفلة حماقي النهاردة،، قررنا إقامة حفله ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس وأشكر أخي محي الدين صالح كامل على الاستضافة". 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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