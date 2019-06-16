مي نور الشريف أمام البحر ونيللي كريم بالأبيض والأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورة جديدة، عبر صفحتها بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"كاش مايوه"، تقضي إجازتها على البحر.

كندة حنا

نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، نالت إعجاب الجمهور.

نجوى كرم

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

إيمي سالم

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نشرت الفنانة إيمي سالم صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب الجمهور.

محمد رشاد

نشر المطرب محمد رشاد صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهر فيها يجلس على الشاطئ.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مستخدمة تقنية الأبيض والأسود.

مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها تجلس أمام البحر.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الأزرق.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال على متن الطائرة.