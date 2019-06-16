ناهد السباعي: "لن أكون الزوجة الثانية لأحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رفضت الفنانة ناهد السباعي، بشكل قاطع فكرة أن تكون الزوجة الثانية لأحد في حياتها عندما تفكر في الارتباط.

وكشفت "السباعي" أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أن الحلقات الأخيرة من مسلسل"الزوجة 18" الذي شاركت ببطولته في دراما رمضان، كانت مصدر خلاف بينها وبين حسن الرداد، لحرصها على تبرير تغيير موقف رفضها الزواج طوال أحداث العمل إلى الموافقة فى نهاية العمل أمام المشاهد.

مسلسل"الزوجة 18" عرض خلال شهر رمضان المنقضي، وشارك في بطولته حسن الرداد، وناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل، ونور الكاديكي، وإخراج مصطفى فكري.