شيرين عبدالوهاب تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده: " فخر للمصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعيد ميلاده الـ 27، الموافق اليوم 15 يونيو. وكتبت شيرين تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " كل سنة وإنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك". ويشارك صلاح حاليا في معكسر منتخب مصر تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقتها يوم الجمعة المقبل في مصر.

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