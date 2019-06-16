بالفيديو: نجومٌ مصريون يصلون لبنان لتكريمهم بمهرجان “الزمن الجميل”.. وهذا ما قالوه

للسنة الرابعة على التوالي، يحتفل دكتور التجميل البارز هراتش سغبازريان بإطلاق دورة جديدة من مهرجان الزمن الجميل الذي يسعى من خلاله إلى تكريم عدد من النجوم اللبنانيين والعرب الذين أعطوا الكثير للفن، تاركين بصمة مميزة على الساحة الفنية. ولهذه الغاية، وصل إلى لبنان عدد من النجوم المصريين وأبرزهم: نادية الجندي، عفاف شعيب، سميحة أيوب، خالد زكي، بسنت ابنة النجمة هند رستم والمخرج محمد مختار.

ويحمل هذا المهرجان دومًا الكثير من المفاجآت، حيث سيتم هذه السنة تكريم النجمة الراحلة هند رستم من خلال عرض خاص لأزياء أعاد تصميمها المبدع إيلي فارس فضلاً، عن عرض ما لا يقل عن 8 فساتين كانت الراحلة قد ارتدتها في أفلامها. وتم الحضور خلال استقبال النجوم المصريين في قاعة الشرف في مطار رفيق الحريري – بيروت، ورصد لك الأجواء التي رافقت ذلك.