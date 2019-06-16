شاهد.. سارة درزاوي تهنئ حامد الشرابي بعيد ميلاده

حرصت الفنانة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر، على تهنئة صديقها الفنان حامد الشرابي، بعيد ميلاده، وتمنت له ولزوجته مريم إتمام سعادتهما بقدوم مولودهما قريبًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت سارة صورة لها برفقة الشرابي، وعلقت عليها قائلة: "حمودي .. كل سنة وأنت طيب و جدع و عسل.. و يا رب الأيام
يذكر أن سارة درزاوي وحامد شرابي، جمعهما العمل سويًا ضمن فريق تمثيل مسرح مصر بقيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، وقدما علي مدار سنوات الكثير من الأعمال المسرحية الناجحة.
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