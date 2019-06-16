شاهد.. سارة درزاوي تهنئ حامد الشرابي بعيد ميلاده

حرصت الفنانة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر، على تهنئة صديقها الفنان حامد الشرابي، بعيد ميلاده، وتمنت له ولزوجته مريم إتمام سعادتهما بقدوم مولودهما قريبًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".نشرت سارة صورة لها برفقة الشرابي، وعلقت عليها قائلة: "حمودي .. كل سنة وأنت طيب و جدع و عسل.. و يا رب الأيامالجاية تكون مليانة فرح و نجاح.. و ربنا يقوم مريم بالسلامة و يفرحنا بالنونو قريب".

يذكر أن سارة درزاوي وحامد شرابي، جمعهما العمل سويًا ضمن فريق تمثيل مسرح مصر بقيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، وقدما علي مدار سنوات الكثير من الأعمال المسرحية الناجحة.