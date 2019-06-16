شاهد.. فيديو نادر لهبة مجدي في طفولتها تغني للهضبة

نشرت الفنانة هبة مجدي مقطع فيديو قديم يرجع تاريخه إلي عام 1992، حيث كان عمرها وقتها يبلغ الـ4 سنوات، ظهرت فيه وهي تردد أغنية السوبر ستار عمرو دياب، الشهيرة "بالحب اتجمعنا"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت هبة في الفيديو من داخل إحدي المستشفيات، أثناء زيارتها لطفل في وجود مذيعة خلال تصوير حلقة من أحد البرامج التليفزيونية، والتي طلبت منها غناء أغنية، رددت أغنية "بالحب اتجمعنا"، أو "أفريقيا"، وسط تصفيق عدد من الأطفال.



يُذكر أن أغنية "بالحب اتجمعنا" قدمها

الهضبة عمرو دياب قبل 28 عامًا في حفل افتتاح بطولة دورة الألعاب الإفريقية التي استضافتها مصر عام 1991، وأعاد تقديمها مؤخرًا بتوزيع جديد، لصالح إحدي شركات الأتصالات الشهيرة، وذلك تزامنًا مع اقتراب فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.