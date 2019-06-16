كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حس الرداد: حريص على تقديم جميع الأدوار وانتظروني في دور مختلف قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان حسن الرداد، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامي د. عمرو الليثى بواحد من الناس على النهار، إنني منذ بداية مشوارى الفنى وانا حريص على تقديم كافة الاشكال والالوان ولا يتم حصرى فى دور معين ، فقد قمت بتقديم دور رومانس فى ادم وجميلة وايضاً دور اخر فى الدالى ، وشكل اخر فى العديد من الاعمال الاخرى وهذا كات هدف اسعى اليه وانتظرونى خلال المرحلة المقبلة فى اداء مختلف ومسلسل وفيلم بشخصية جديدة

يذكر أن الليثيـ استضاف خلال الحلقة نجوم مسلسل الزوجة 18 حسن الرداد وناهد السباعى واية سماحة والمخرج مصطفى بكري.