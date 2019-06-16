رضوى الشربيني تنشر أول صورة لوالدتها احتفالا بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد والدتها، حيث شاركت جمهورها بأول صورة لها.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتهنئة خاصة لوالدتها، بقولها: “كل سنة وأنتي معايا ظهري سندى.. شيلاني وشايلة همي”.

وأضافت: “كل سنه وأنتي قبلي.. كل سنه وأنتي قلبي.. ربنا يخليكي لينا يا أكبر نعمة عليا فالدنيا.. ودعاكي و رضاكي عندىً بالدنيا.. امىً ثم امىً لحد اخر يوم فىً عمري”.

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وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد شاركت جمهورها مؤخرا في صورة جديدة لها مع ابنتيها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة : «الحب كله»، وظهرت في الصورة مع ابنتيها تمارا وتيا.

المذيعة الشابة تلقت عدد من تعليقات الجمهور على الصورة، حيث لاحظ الفانز الشبه الكبير بينها وبين ابنتيها، وتغزلوا في جمالهما.

ورضوى الشربيني مذيعة مصرية، قدمت بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري.

بالإضافة إلى عمل رضوى في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.