ياسمين الخطيب تخوض تجربة التمثيل لأول مرة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب خوض تجربة التمثيل لأول مرة، من خلال فيلم يحمل اسم “2 طلعت حرب”.
الإعلامية المصرية نشرت صورة جمعتها بمخرج العمل المخرج مجدي أحمد علي، ونجله الفنان أحمد مجدي، وذلك على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”.
ياسمين علّقت على الصورة، بقولها: “قريباً.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي. فيلم (٢ طلعت حرب)، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري”.
وياسمين الخطيب هي إعلامية وكاتبة مصرية ألفت عددا من الكتب كما أنها تكتب مقالات في بعض الجرائد، عرفها الجمهور بعد ظهورها في البرامج التلفزيونية للحديث عن مشكلات المجتمع المصري، خاصة القضايا النسائية، وشاركت مؤخرا في تقديم برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين.
وأعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب مؤخرا رحيلها عن برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، والذي كانت تشارك في تقديمه مع الإعلامي تامر أمين، كاشفة أنها ستنتقل لتقديم برنامج “شارع النهار” على نفس القناة.
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