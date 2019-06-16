الإعلامية لينا الطهطاوي تحتفل بزفافها.. وهنا الزاهد تشعل الأجواء بوصلة رقص.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية لينا الطهطاوي، ابنة الملحن والموزع الموسيقي طارق الطهطاوي، والمذيعة بقناة “اون سبورت”، بحفل زفافها على الدكتور “أحمد” نجل رجل الأعمال رضا الجوهري، مساء الجمعة 14 يونيو.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، ومن بينهم الفنان صلاح عبد الله، والإعلامية دعاء عامر ونجلها، والفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد وشقيقتها “فرح” ووالدتهما.

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كما حضر الكابتن أحمد أيمن منصور ورجل الأعمال عمرو فتحي أباظة وحرمه شروق، ومن مذيعي “أون سبورت” حضرت إنجي يحيي، وميرهان عمر، ومدير التصوير كريم نور وحرمه عفاف نور، ورجل الأعمال عمرو الحملاوي، والكاتبة هالة الدمراوي، واللواء صلاح الطهطاوي، والعميد عمرو حسني، وغيرهم.

وظهر مقطع فيديو من الحفل، أشعلت خلاله الفنانة هنا الزاهد وأصدقاء العروس الأجواء بوصلة رقص على نغمات أغنية “أعز أصحاب”، وأطلت هنا في الحفل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب قصير كشف عن بطنها، وجيب طويلة شفافة عند الساقين، وتزينت بمكياج هادئ، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا.