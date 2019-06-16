هكذا احتفلت نجلاء بدر بعيد ميلاد ابن زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية نجلاء بدر بعيد ميلاد “يوسف”، ابن زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، بأن قامت بنشر صورة تجمعها به.

نجلاء وجهت تهنئة خاصة لابن زوجها، بقولها: “أنا سعيدة لكوني جزء من حياتك ، أنت شجاع وقوي وأتمنى لك السعادة والإستمتاع بهذا اليوم.. عيد ميلاد سعيد حياتي”.

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جمهور الفنانة المصرية أثنوا على علاقتها بابن زوجها، ومعاملتها له كأنها أم ثانية له وليست كزوجة أب.

والفنانة المصرية نجلاء بدر تزوجت من محمد عفيفي عام 2016 في شهر رمضان، وسط حضور عدد من الفنانين، وظهرت معه خلال مهرجان الجونة في دورته الأخيرة وتبادلا القبلات على السجادة الحمراء.

يذكر أن الفنانة المصرية نجلاء بدر قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “أبو جبل”، والذي لعب بطولته كل من الفنان مصطفى شعبان، ودياب، مريم حسن، محمود البزاوي، عائشة بن أحمد، سناء شافع، حسن حسني، محمود البزاوي، وخالد كمال، وعايدة رياض، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.