تجهيزات غير عادية لأول عطلة صيفية لأوزجان دينيز مع مولوده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان التركي أوزدان دينيز لأول عطلة صيفية مع مولوده «كوزاي»، والذي اكمل عامه الأول أبريل الماضي.

أوزجان قرر أن يضرب عصفورين بحجر واحد، حيث اختار أن يقضى أول عطلة صيفية برفقة زوجته ومولوده ووالدته في قبرص، وذلك قبل الحفل الغنائي المقرر أن يحييه هناك، وبالتالي يجمع بين العمل والوقت العائلي في آن واحد.

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تجهيزات أوزجان لهذه العطلة غير عادلة على الإطلاق، حيث استأجر النجم التركي منزل مكون من 6 أجنحة، كما اختار أن يحضر معه 3 سيارات ذات زجاج معتم، ولم يكتف بمربية واحدة، حيث قرر اصطحاب 4 عاملات.

يُذكر أن أوزجان احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر.