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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
شاركت النجمة والممثلة الأمريكية الكبيرة جيسكا ألبا بالحفل الافتتاحي لمهرجان مونت كارلو الدولي السنوي للتليفزيون الذي تحتضنه امارة موناكو الفرنسية.
وجاءت مشاركة النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، بالحفل الافتتاحي للمهرجان، بمناسبة بداية بث مسلسلها الجديد LA’s Finest، والذي شهد الحفل الافتتاحي للمهرجان عرض حلقته الأولى.
وتنتج المسلسل للتليفزيون شبكة نيتفليكس الأمريكية ومن المقرر بداية بثه بالولايات المتحدة وبريطانيا مطلع شهر يوليو 2019.
وعلى جانب أخر نشرت جيسيكا ألبا، مؤخرا، صورة لطفلها ذى الـ 3 أشهر، وذلك أثناء تواجده فى حوض الاستحمام، وهو أحدث مولود لها فى العائلة، حيث أنجبته ليلة رأس السنة، لتكمل عائلتها بطفلها الثالث.
وكانت النجمة العالمية قد قررت مؤخرا التخلص من جزء من شعرها، قبل بدء تصوير دورها فى الفيلم التليفزيونى Bad Boys Spinoff، والذى تقوم به بدور نانسى وتعمل كمحقق شرطة فى لوس أنجلوس.
والجدير بالذكر أن جيسيكا ألبا وزوجها كاش وارن، قد رزقا بمولودهما الصغير فى نهاية العام الماضى بجانب امتلاكهما طفلتين هما هافن تبلغ من العمر 6 سنوات، وأونور تبلغ من العمر 9 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر جيسيكا ألبا تتألق خلال عرض مسلسلها الجديد بمهرجان مونت كارلو.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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