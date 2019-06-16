أول ظهور لكيت هيدسون بعد الولادة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نجحت النجمة والممثلة الأمريكية كيت هدسون في التغلب على السمنة المفرطة التي تعرضت لها خلال فترة حملها بمولودتها الأولى، وجاء ذلك بعد أن ظهرت في إطلالة ساحرة بأحد الحفلات الخاصة مع زوجها بإيطاليا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 40 عاما، تخلصت من الوزن الزائد في ظهورها الأول بعد 4 أشهر من ولادتها لطفلتها كيتي، وتلقت العديد من عبارات الاستحسان من الحاضرين بحفل Capri لمستحضرات التجميل.

والجدير بالذكر أن إطلالة كيت هيدسون كانت من تصميمات ماركة Markarian NYC العالمية للأزياء، والتي سبق أن صممت لها فستان زفافها.

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وكانت كيت هدسون، قد شاركت متابعيها بصورة لمولودتها التي أطلقت عليها اسم Rani Rose بعد مرور 4 أيام على وضعها، حيث ظهرت ابنة النجمة العالمية البالغة من العمر 4 أيام، في الصورة وهي نائمة.

وعلقت كيت هيدسون على الصورة قائلة : ابنتي الصغيرة، و حققت الصورة التي نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مليون و 200 ألف اعجاب من قبل متابعيها الذي وصل عددهم لـ 9 ملايين متابع.

كما كشفت النجمة العالمية من خلال فيديو نشرته منذ أيام : اسميتها Rani لأنه اختصار لاسم جدها Ronnie وهو شخصا قريبا لقلبنا وافتقدناه كثيرا، وكانت كيت هدسون وضعت طفلتها الثلاثاء 2 اكتوبر بأحد المستشفيات الأمريكية.