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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت الفنانة التركية أمينة جولشن وزوجها، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل لأول مرة منذ زفافهما في صورة جديدة من حفل زواج أحد أصدقائهما.
ملكة جمال تركيا السابقة بدت متألقة بفستان فضي براق قصير بين أحضان زوجها في لقطة رومانسية كشفت مدى سعادة وانسجام الزوجين، وهي الصورة التي تبادلها عشاق الثنائي، متمنيين لهما حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة.
أمينة وأوزيل اقاما حفل زفافهما في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.
مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسين لاستقبال هدايا زفافهما، حيث طلبا من محبيهما استبدال الهدايا العينية بالتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لأمينة جولشن ومسعود أوزيل بعد زفافهما.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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