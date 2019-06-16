علي الحجار يشعل ثاني أيام المهرجان الصيفي بالأوبرا في حفل كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل النجم الكبير “علي الحجار” حفل كامل العدد، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، على المسرح المكشوف، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور “مجدي صابر”.

الحجار قدم خلال الأمسية نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد، وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية، منها: “يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، راح توحشينى، لو تعرفى، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلوانى، حرماً يا سيدى، ضحكة المساجين”.

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والجدير بالذكر أن الفنان المصري على الحجار قد أعتاد علي المشاركة بشكل منتظم فى المحافل والمهرجانات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.

وكان علي الحجار قد احتفل بعيد ميلاده في شهر إبريل الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، ونشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، صور من الحفل، والذي حضره مع عدد من المشاهير ومن بينهم صبري فواز، أحمد عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، مصطفى قمر وزوجته، إبراهيم عيسى، والإعلامي عمرو الليثي، ومحمود حميدة ولطفي لبيب.