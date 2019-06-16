أحمد السقا: خرجت من عباءتي في «ولد الغلابة».. ولهذا كنت خائفا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان المصري أحمد السقا أنه مازال قلقا حتى الآن ومتخوفا رغم كل النجاح الذي حققه من خلال شخصية «عيسى»، في مسلسله الأخير «ولد الغلابة».

السقا قال إن ظهوره بوزن زائد في المسلسل لم يكن صدفة ولكنه كان بأمر من المخرج محمد سامي الذي أراد له أن يظهر بهذا الشكل وأن يتحدث بشكل معين.

الفنان المصري أشار إلى أنه كان متخوف كثيرا من تقديم شخصية الشاب الشرير، وخاصة أنه لم يعتاد على تقديمها، ولكنه وجد أن المسلسل فرصة ليخرج من عباءة ناصر الضعفاء وناصر الحق.

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السقا أكد أنه كان محتارا قبل البدء في تصوير المسلسل كيف سيقدم شخصية عيسى، ويعترف أن المخرج محمد سامي ساعده على رسم كل تفاصيل الشخصية.

«ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

العمل حقق نسبة مشاهدة عالية، وحقق كل أبطالة نجاحا كبيرا من خلال تقديم شخصيات مختلفة عليهم وخاصة الدور الذي قدمته الفنانة إنجي المقدم.