محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد فؤاد جمهوره في صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

فؤاد نشر صورة له مع الفنان عزت أبو عوف، وكان في مقتبل العمر، وقبل أن يحقق الشهرة الحالية، وكتب معلقا: «أستاذي العزيز عزت أبو عوف ربنا يتمم شفاك على خير وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب يارب».

وظهر في صورة أخرى وهو يقبل رأسه، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور، ولاحظوا اختلاف كبير في شكل محمد فؤاد.

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ومن المعروف أن الفنان عزت أبو عوف هو من اكتشف الفنان محمد فؤاد، وقدمه للجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، واصبح من أشهر المطربين.

وكان الفنان عزت أبو عوف قد انتقل إلى المستشفى منذ عدة ايام، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة ودخل غرفة العناية المركزة وطلب الناقد طارق الشناوي الجمهور الدعاء له.

وتتكتم الأسرة على الحالة الصحية للفنان الكبير، حيث طلبت شقيقته مها من الجمهور الدعاء له فقط.

يذكر أن الفنان المصري عزت أبو عوف كان قد خضع لعملية جراحية قبل سنوات وذلك لتركيب دعامتين في القلب.