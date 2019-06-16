شريف منير يهاجم معجبة ثم يعتذر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري شريف منير جمهوره بصورة له من زيارته الأخيرة لدولة المغرب.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “شعب المغرب من أطيب الشعوب اللي زرتها، ربنا يديم المحبة بين الشعبين”، لترد عليه إحدى المتابعات، بقولها: ” أنا اسكندرانية وبحب شعب القاهرة أوي”.

شريف اعتقد أن المعجبة تسخر منه، فهددها بالحظر، بقوله: “دي تريقة؟ علشان لو فهمت إنها تريقة نعمل بلوك، ويا دار ما دخلك شر”.

المتابعة أوضحت: ” أكيد مش تريقة، أنا بهزر وبقول بحب أهل القاهرة، أقصد أنت، عامة أسفة ومش هعلق، شكرًا تاني”.

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جمهور الفنان المصري طالبوه بالهدوء، مشيرين إلى أنهم لم يعتادوا منه على الحدة مع متابعيه، فرد قائلًا: “لو حضرتك تابعت التعليقات وشوفت البواخة وقلة الأدب اللي بقرأها هتعذرني، أنا في النهاية بشر بزعل زيك بالظبط، وبفرح بردو زيك”.

منير أضاف: “مش من طبعي أكون حاد بس كل شيء وله حدود، ومش مقصود تهديد أنا فعلًا عايز أفهم، وأنا هطيب خاطرها حالًا”.

واعتذر للمتابعة بقوله: “لو سمحتي متزعليش مني، أنا قريت شوية تعليقات مستفزة قبلك، وفعلًا بقيت أعمل بلوك لأي حد يتجاوز، وعمومًا حقك عليا أنا فهمت غلط، ردي عليا أحسن أعيط، تحياتي”.

يذكر أن شريف منير قد سافر لدولة المغرب مؤخرا، لحضور تكريمه في الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم في وجدة.