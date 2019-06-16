ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأ فصل الصيف ومعه يتنافس الفنانين على نشر صورهم من داخل المصيف وعلى الشواطئ.

الفنانة المصرية ناهد السباعي شاركت جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ناهد ظهرت في الصورة بملابس البحر داخل حمام السباحة، ورغم أن الصورة لم تكشف عن جسد ناهد، ولكنها تركت انطباعا سلبيا لدى عدد كبير من الجمهور الذي هاجمها بسببها من خلال عدد من التعليقات.

الفنانة الشابة احتفل مؤخرا بعيد ميلادها مع والدتها ناهد فريد شوقي وعدد من الأصدقاء وشاركت جمهورها بصور من الحفل.

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ناهد السباعي من مواليد مايو عام 1987، وأكملت هذا العام 32 عاما، وعقدت قرانها منذ شهور على محمد عبدربه، ولكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة وتغيبت عن حفل الزفاف.

ناهد نافست في السباق الرمضاني بمسلسل «الزوجة رقم 18»، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ويقوم على قصة شاب تزوج 17 مرة، حتى واجه امرأة تعانده فيلجأ للخديعة للزواج منها.

المسلسل يشارك ببطولته محمود البزاوي، سلوى خطاب، كوكي، شيماء سيف، هيدي كرم، وغيرهم.