هبة مجدي توجه رسالة اعتذار لمي كساب.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية هبة مجدي رسالة اعتذار لصديقتها الفنانة مي كساب.

هبة اعتذرت لمي لعدم تمكنها من حضور حفل إطلاق ألبومها الجديد “أنا لسة هنا”، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “حبيبتي واختي وصاحبتي الجدعة اللي دائماً جنبي فكل حاجة في حياتي”.

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وأضافت: “انا آسفة أني معرفتش أكون جنبك أنا ومحمد في يوم افتتاح ألبومك.. ألف مبرووووووووك يا نجمة يا موهوبة يا أجمل أم .. تستاهلي كل النجاح و التوفيق دائماً يارب”.

مي ردت على رسالة هبة، بقولها: “انتي عارفه انتي غاليه عندي اد ايه وطبعا كان نفسي جدا تبقو معايا انتي ومحمد بحبك ومتشكره وممتنه لاسفك لانك اختي حبيبتي اللي بحبها كأنها من دمي ربنا ما يحرمنيش منك أبدا ولا من حبك ليه ويخليكي لمحمد ودهب”.

وكانت الفنانة المصرية مي كساب قد احتفلت مؤخرا بطرح ألبومها الجديد “أنا لسه هنا”، خلال مؤتمر صحفي أقيم وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وفريق عمل الألبوم، بأحد الفنادق الكبرى.