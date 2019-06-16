حلا شيحة في جلسة تصوير عفوية مع أولادها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة مع أولادها من داخل المنزل.
حلا شيحة شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور من الجلسة، وكتبت معلقة: «من اجمل الأوقات وسط زحمة الحياة نفرح و نفرحهم و نديهم من وقتنا و حبنا لاننا الأهم و الاحلي في حياتهم، ربنا يحفظ كل أولادنا».
الفنانة العائدة من الاعتزال ظهرت في الصور بشكل عفوي، حيث كانت تلعب مع أولادها دون تكلف، وبدت في لوك بسيط جدا.
حلا تلقت عدد من التعليقات الإيجابية من قبل جمهورها الذي تغزل في جمال أولادها، كما عبرت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن إعجابها بالصور ودعت الله ان يبارك لها في أولادها.
حلا اعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر لأعوام، وصرحت حلا بأن طلاقها تسبب في تفرقة أطفالها، حيث الاتنين الأكبر يتواجدان مع والدهما، بينما يعيش معها ولديها الأصغر سنا.
حلا نافست في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، حيث قدمت دور صافية، والعمل من بطولة النجم محمد رمضان.
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