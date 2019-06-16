أحمد صلاح حسني يوجه لجمهوره نصائح غذائية.. ماذا قال؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجه الفنان المصري أحمد صلاح حسني عدد من النصائح لجمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر».

أحمد صلاح حسني كتب: «السكر سم أبيض لا نعرف أضراره غير بعد فوات الأوان، بلاش سكر أبيض نهائيًا امنعه من حياتك، وخلي السكر اللي تحتاجه من الفاكهة فقط سكر طبيعي مفيد ولا يضرك».

الفنان المصري أضاف: « ده واجب ونصيحة لازم أنقلها ورسالة قد تفيد البعض وقد لا يهتم بها البعض، لكن كان لازم أبعتها.. ابدأ بنفسك من انهاردة لو محب للسكر حوله كبداية ملعقة عسل نحل حتى تشرب الشاي والقهوة بدون سكر».

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جدير بالذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول هو ”لآخر نفس” مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب.

العمل الذي حقق من خلاله أحمد صلاح حسني نجاحا أكبر هو مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير، حيث قدم شخصية علي البارون.

ويعرض للفنان الشاب حاليا فيلم «الممر»، مع احمد عز، أحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة.