الممثل المصري رامز أمير: "الأكشن" طريقي إلى العالمية

قال الممثل المصري الشاب رامز أمير، أحد أبطال فيلم "حملة فرعون"، الذي يتم عرضه في دور السينما حالياً، إنه كان يتمنى منذ فترة أن يشارك في أعمال تعتمد على الأكشن والإثارة، إذ يعتبرها طريقه نحو العالمية.

وأضاف أنه عندما تم ترشيحه لشخصية "يونس" في الفيلم، تمسّك بالدور على الفور، مؤكداً أنه وجد نفسه فيه.

وبدأ أمير مشواره الفني بالدراما التليفزيونية إذ شارك الفنان الكبير يحيى الفخراني في بطولة مسلسل "شرف فتح الباب"، كما جسَّد شخصية الموسيقار منير مراد في مسلسل "قلبي دليلي"، ثم انتقل إلى شاشة السينما وشارك في أفلام مهمة أبرزها "الفرح" و"المركب".

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وعن أداء الحركات الصعبة بنفسه في الفيلم قال رامز أمير لـ"العين الإخبارية": "أمارس الرياضة 4 ساعات يومياً وحريص على ذلك، وأعشق التايكوندو والكاراتيه، وشغفي بالرياضة جعلني مؤهلاً لأداء جميع الحركات الصعبة.. وأنا سعيد بهذا الأمر رغم المخاطر التي أتعرّض لها".

وبسؤاله عن رأيه في ردود الأفعال حول فيلم "حملة فرعون" قال: "سوف أتكلم عن نفسي وحول شخصية يونس التي جسّدتها في الفيلم، وأرى أنها لاقت استحساناً كبيراً من جانب الجمهور والنقاد، إذ تلقيت إشادات كثيرة بشأنها، فقد تعبت جداً فى دراسة الشخصية حتى تخرج للجمهور بهذا الشكل، ما جعلني أشعر بالرضا عن نفسي".



وحول طموحه الفني أكد أمير: "أسعى إلى العالمية، وأعمل بجهد كبير حتى أحقق هدفي، وأنا خريج معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وأعلم جيداً أن الفنان يجب أن يجتهد ويطوّر في أدواته حتى يستمر ويصنع حالة من الود بينه وبين الجمهور، ولكوني محباً ومغرماً بأفلام الأكشن أمارس الرياضة وأبحث عن تقديم أعمال تلفت انتباه الجمهور".



