الرئيس الفلسطيني يكرّم الممثّل المصري يوسف شعبان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهِد نادي نقابة المهن التمثيلية في مصر، مساء السبت، تكريم الممثل المصري يوسف شعبان، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي حضر نيابةً عنه دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وحضر الاحتفال أيضاً كل من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، والفنانان سامي مغاوري وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي.
يُذكَر أن آخر أعمال الفنان يوسف شعبان، كانت عام 2013، وتحديداً فيلميْ "المشخصاتي 2" و"الهرم الرابع".
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