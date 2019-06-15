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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب المنتج وليد منصور، عن سعادته بنجاح فيلم "كازابلانكا"، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وتحقيقه نجاحاً كبيراً خلال عرضه في موسم عيد الفطر، بمصر ودبي.
وكشف منصور في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن التكلفة الإنتاجية لفيلم "كازابلانكا" تخطّت ٣٥ مليون جنيه، مشيراً إلى تصويره بين مصر والمغرب.
وقال إنه يفكر في تقديم جزء ثانٍ من الفيلم بعد النجاح الباهر الذي حقّقه العام الجاري.
وعن الصعوبات التي واجهت "كازابلانكا"، أوضح منصور: "هذا الفيلم تجربتي الإنتاجية الـ4 في مجال السينما، والأولى في الأكشن، وعندما تحمست لها قرّرت تقديمها بشكل مختلف ومبهر، والحمد لله نجحت التجربة بفضل حماس القائمين عليها".
وحول التعاون مع أمير كرارة أفاد منصور": "فنان مجتهد وأحب التعاون معه مرّة أخرى، لأنه يهتم بتفاصيل العمل كافة، وهناك تفاهم كبير بيننا".
من ناحية أخرى، قال وليد منصور إنه سيعود بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، إلى تنظيم حفلات في الساحل الشمالي، لعدد كبير من الفنانين، من بينهم شيرين وتامر حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر منتج "كازابلانكا": أفكّر في تقديم جزء ثانٍ من الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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