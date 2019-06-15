عبير صبري لمُتابع: "وأنت بتتكلم عن جوزي احترم نفسك".. فما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالبت الفنانة المصرية عبير صبري، أحد متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، أن يتحلّى بالاحترام عند الحديث عن زوجها المحامي الفلسطيني دكتور أيمن البيّاع.

القصة بدأت عندما، نشرت عبير صبري، صورة جديدة لها عبر "إنستغرام"، وأرفقت بها تعليقًا كتبت فيه: "إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة، فلا تكرر أخطاءك القديمة".

وتضمّن أحد التعليقات ردًا من أحد متابعيها الذي قال: "والله إنتي اللي شاطرة، واستغليتي الفرصة كويس، وما عملتيش زي الباقيين اللي اتدلعوا واشتغلوا، وما أخدوش واحد خليجي مرحرح، زي جوزك المحروس وأكيد دي فرصة ما فيهاش كلام".

وأوضحت الفنانة المصرية، للمتابع أن زوجها ليس خليجيًا، وأنه يفهم الزواج خطأ، وكتبت قائلة: "يا أستاذ أنا زوجي مش خليجي مع إنه يشرفني طبعًا، لكن زوجي فلسطيني ويبدو إنك فاهم الجواز غلط، على إنه مصلحة، يمكن حضرتك ده اللي بتطبقه على نفسك".

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وأضافت في تعليق آخر، قائلة: "وكمان لما تتكلم عن زوجي متقولش المحروس، تحترم نفسك وأنت بتتكلم".

وأثار تعليق المتابع، انتقادات بعض محبي عبير صبري، الذين أكدوا أنه لا يصح الحديث بهذه الطريقة، وهو ما دفعه للتراجع والاعتذار، ليؤكّد أنه يمازح عبير صبري، فقط، معربًا عن إعجابه بها وتقديره لها كفنانة.

يُذكر أن عبير صبري، تزوجت من أيمن البيّاع في أبريل 2018 وعقدا قرانهما في دبي.