"زواج سري وفيديو فاضح وبناء مسجد".. أزمات في حياة سعد الصغير قبل تأييد حبسه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

منذ ظهور الفنان سعد الصغير على الساحة الفنية وأزماته داخل الوسط وخارجه لا تنتهي، وكان آخرها اليوم تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التهرب الضريبي.

وأيدت محكمة مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، الحكم الصادر بحق سعد الصغير بالحبس سنة بتهمة التهرب الضريبي.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، وتم تأجيل الدعوى لجلسة اليوم للسداد.

كما قضت المحكمة بتغريمه ما يعادل الضريبة بقيمة مليون و257 ألف جنيه، بخلاف تعويض يماثل الضريبة أي بمبلغ مليون و 25 ألف جنيه، واستأنفت النيابة على الحكم.

ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز أزمات الفنان سعد الصغير..

زواجه من الراقصة شمس

أزمة سعد وشمس، بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج، واعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى.

وأضاف خلال الظهور الإعلامي بأحد البرامج، أنها اعتبرته "شحاتة أبو كف، وأجبرته على الزواج".

لكن لم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

ثم عادت شمس واتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، وهي تستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذها، ونشرت تسجيلات وفيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيس بوك، ليرد عليها بأنه تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.

فيديو فاضح

في عام 2008 انتشر فيديو لسعد الصغير، في أحد الأفراح وهو يرقص مع إحدى الراقصات، وتضمن بعض المشاهد المخلة للآداب، وحمل بعض العبارات الجنسية.

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خلاف مع مصطفى كامل

بلاغات متبادلة بين الطرفين انتهت بالصلح، بعد أن سخر مصطفى كامل من غناء سعد الصغير وقال إنه كان "مرمطون" في مكتبه، فحرر الأخير ضده محضرا، فقام كامل بتحرير بلاغ يتهم فيه الصغير بالسب والقذف، وفي لقاء مع "شيخ الحارة" كشف أنه يعتذر للفنان مصطفى كامل.

خلافه مع تامر أمين

بدأت الخلافات حينما هاجم تامر أمين في أحد برامجه سعد الصغير بسبب أزماته وعلاقته بالراقصة شمس، ليرد الصغير عليه ويؤكد أن تامر أمين يدعي الفضيلة ولكنه يسهر في الأماكن التي يغنى بها، وتجلس معه سيدات، ليرد أمين عليه ويهدده.

أزمة بناء المسجد

حينما أعلن سعد الصغير عن بنائه لمسجد حدث جدلا كبيرا، ورفض الكثيرون باعتبار أن المسجد أنفق عليه من أموال الأفراح والملاهي الليلية التي يعمل بها سعد، وخرجت فتاوي مؤيدة ومعارضة للصلاة في المسجد.

وأوضح الصغير في أحد اللقاءات: "رحت للمقدسة صاحبة الأرض وقلتلها عايز الأرض أبني عليها مسجد ومكانش معايا فلوس فاعطتها لي بكل ترحاب ومودة، من غير ما تاخد ولا مليم"، متابعًا: "بنيته بعون ربنا ومحدش حط فيه طوبة واحدة.. ربنا يتوب عليا من الذنوب اللى عملتها في التمثيل".