بالفيديو| ويزو وزوجها يتعرضان لموقف سيء في عرض البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قيامها بجولة وسط البحر مع زوجها.

وتعرضت ويزو لموقف سيء أثناء جولتها بعد أن انقلب بهما اللانش وسط البحر، وعلقت ويزو على الفيديو: " عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان، أحلى قلبة دي ولا إيه".

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وانهالت التعليقات من زملائها على الفيديو، وكتب لها أوس أوس: " أقسم بالله إنتو لو في البيت مش هتبقوا قاعدين بالثقة دي".

بينما علق الفنان محمد أنور: " أقسم بالله أكتر حاجة ضحكتني في اَخر عشر سنين".

يذكر أن ويزو يعرض لها حاليًا فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أنعام سالوسة، ومن إخراج محمد علي.