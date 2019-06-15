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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
وضع الفنان نبيل الحلفاوي، بديلا للاعب محمود تريزيجيه في حالة عدم مشاركته أو تعرضه لأي إصابة في مباريات المنتخب الوطني التي سيخوضها ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
ونشرالحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا علي تغريدة لأحد متابعيه: "في حالة لا قدر الله لا قدر الله إصابة تريزيجيه وكلنا عارفين عنف الأفارقة من تقترح حضرتك للعب مكانه؟"، ليجيب: "ما هو ما أخدش رمضان ولا كهربا.. عموما وردة جوكر".
يُذكر أن المنتخب الوطني تغلب على منتخب تنزانيا 1-0 في أولي مبارياته الودية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "بعد استبعاد كهربا ورمضان".. نبيل الحلفاوي يضع بديلا لتريزيجيه مع المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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