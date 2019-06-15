فيديو| رامز جلال عن مشهد السقا في سبع البرمبة: "بيلعب زانة مش أكشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه على تويتر، فيديو من تصوير أحد مشاهد فيلمه سبع البرمبة، الذي ينافس به في موسم عيد الفطر.
وظهر في المشهد رامز جلال وهو يقف في الكواليس، ويصور أحمد السقا، الذي يشارك ضيف شرف في الفيلم، وبعد أن شاهد رامز أداء السقا، قال: "يا نهار أزرق"، وعلق على الفيديو: "السقا بيلعب زانة مش بيعمل مشهد أكشن".
فيلم سبع البرمبة بطولة جميلة عوض وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
ويظهر في الفيلم السقا ضيف شرف من خلال شخصية منصور الحفني، التي قدمها في فيلم الجزيرة 1& 2.
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