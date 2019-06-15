"يفضل الكوميدي.. ويتابع نجوم مسرح مصر .. ولا يفكر في التمثيل".. علاقة محمد صلاح بالفن في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل اليوم عيد ميلاد محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، الـ27، فهو من مواليد 15 يونيو 1992، ويشارك صلاح حاليا في معكسر منتخب مصر تمهيدا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقتها يوم الجمعة المقبل في مصر.

وبعيدا عن الكرة، نرصد لكم في هذا التقرير علاقة محمد صلاح بالفن، إذ يحرص على متابعة بعض الأعمال الدرامية المصرية، كما يحرص على متابعة بعض الفنانين عبر إنستجرام، وكذلك موقفه من التمثيل.

صلاح يفضل الأعمال الكوميدية

محمد صلاح من محبي الأعمال الكوميدية المصرية، ودائما ما يتابع نجوم مسرح مصر وبالأخص الفنان علي ربيع، وخلال شهر رمضان لعام 2018 نشر "صلاح" مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من مسلسل "سك على أخواتك"، وكذلك مسلسل "ربع رومي" للفنانين مصطفى خاطر ومحمد سلام، ومسلسل "الوصية" لأكرم حسني وأحمد أمين، كما كشف عن متابعته لمسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة درة، كما نشر صورة عبر خاصية الاستوري وهو يشاهد فيلم ظرف طارق للفنان أحمد حلمي.

نجوم يتابعهم صلاح عبر إنستجرام

يتابع محمد صلاح 187 شخصا عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، معظهم لاعبي كرة القدم، بالإضافة إلى بعض الفنانين بينهم محمد إمام، وعلي ربيع، ومحمد رمضان، وأحمد السعدني، ودرة، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة "أوس أوس"، ومصطفى خاطر، وأصالة، وتارا عماد، ويسرا اللوزي، وياسمين عبدالعزيز، وأحمد مكي، وأحمد فهمي.

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هل يشارك في فيلم سينمائي؟

كشف صلاح في حواره مع هشام ماجد وشيكو أنه يركز في كرة القدم، ولا يظن أنه سيشارك في أفلام، موضحا أنه عُرض عليه فيلم مصري، رافضا الكشف عن اسمه.

بعض التقارير كشفت عن أن الفيلم الذي تحدث عنه صلاح كان مشروعا لفيلم "العالمي 2"، الذي قدم الجزء الأول منه يوسف الشريف عام 2009.

لكن الشريف كتب وقتها عبر حسابه على تويتر: "كم الأخبار المغلوطة زاد أوي، حضرتك لو عاوز تتأكد من أي خبر قبل نشره أنا تحت أمرك، إنما كدة ما يصحش".

صلاح وصور مع الفنانين

يتربع الفنان علي ربيع على عرش الفنانين الذين التقطوا صورا لهم مع محمد صلاح، إذ تجمعهم أكثر من صورة، وتأتي أمينة خليل كآخر الفنانين الذين التقوا بصلاح ونشروا صورا معه، وسبقها عدد من الفنانين بينهم ماجد المصري وخالد النبوي والفنانة اللبنانية جيسي عبده ورامز جلال، كما التقطت معه الفنانة البريطانيةإميليا كلارك بطلة مسلسل game of thrones صورة على هامش حفل مجلة تايم الأمريكية.