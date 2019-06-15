محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة حلا شيحة صورة على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، للرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء زيارته لمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم. وكتبت حلا على الصورة، التي ظهر فيها الرئيس يحمل تي شيرت المنتخب موقعا من لاعبي الفريق: "حاجة جميلة". يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار صباح اليوم، السبت، معسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى، إذ التقى بأعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجارى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| حلا شيحة تعلق على زيارة الرئيس السيسي للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.