نجل السقا ينشر صورًا جديدة تجمعه بوالديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا، صورًا تجمعه بوالديه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر ياسين في الصور بجانب والديه ومجموعة من أصدقائه المقربين في إحدى الحفلات الخاصة. يذكر أن السقا وزوجته مها الصغير احتفلا منذ أيام بتخرج نجليهما من الثانوية العامة.

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