بالصور| دنيا سمير غانم وشقيقتها وكريم فهمي يحتفلون بعيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت النجمة دنيا سمير غانم، صورا جمعتها بشقيقتها إيمي سمير غانم، وعدد من الأصدقاء المقربين، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، من حفل عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز.

وحضر الحفل محمد محمود عبدالعزيز الشقيق الأكبر لكريم، والإعلامي رامي رضوان، وكريم فهمي وزوجته، وهشام ماجد، واَخرين.

وظهرت دنيا خلال الحفل بلوك جديد، حيث ظهرت بقصة شعر مختلفة.

يذكر أن كريم من مواليد 15 يونيو 1988.