شاهد: محمد عبده يرد على ترحيب جمهور بريدة الحارّ … ديرة المجد والمرجلة

شهد استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، تفاعلاً كبيراً مع الفنان محمد عبده وحياه الجمهور بالصياح والصافرات والتصفيق. وقال محمد عبده للجمهور: “أنا مش إني هحتفل بعيد ميلادي عندكم اليوم” . وأضاف محمد عبده: “ده طبعاً من حسن حظي” ، ورد التحية لجمهور بريدة قائلاً : ” ديرة المجد والمرجلة” .

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