بالصور.. تعليق "المهن التمثيلية" على تكريم يوسف شعبان من فلسطين

أعرب الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته وتقديره لتكريم الفنان يوسف شعبان من قبل دولة فلسطين، بالنجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، اليوم السبت في مقر نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف "زكي" أن هذا التكريم بمثابة تكريم للفن والفنانين المصريين وتاريخهم الفني الطويل، خاصة وأنه من قبل الرئيس الفلسطيني الذي يتمتع ببعد نظر ظهر من خلال اهتمامه بالثقافة والفن.

وخلال حفل التكريم تسلم نقيب المهن التمثيلية

تذكارا فلسطينيا مقدما من قبل الرئيس إلى نقابة المهن التمثيلية .

جدير بالذكر أن الفنان الكبير يوسف شعبان ولد في حي شبرا عام ١٩٣١، و قدم العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية لنحو 50 عاماً، و التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس ومن ثم قدم أوراق اعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبسبب

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ضغط الدراسة في الكلية والمعهد قرر التركيز في دراسة المعهد، وسحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في السنة الثالثة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية من سنة 1962.

وشارك في بطولة أكثر من 250 عملاً فنياً ، حيث بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلما سينمائيا، وقرابة 130 مسلسلا أبرزها "العائلة والناس، والشهد والدموع، والوتد،وعيلة الدوغري، ولحظة ضعف، ورأفت الهجان" وتألق به بشكل بارع في أدائه لشخصية محسن ممتاز.