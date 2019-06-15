شاهد.. رسالة غامضة من محمد نور بسبب أحمد فهمي

شارك الفنان محمد نور، جمهوره بمجموعة صور ظهر فيها برفقة صديقه الفنان أحمد فهمي، ووجه رسالة خاصة عَبر فيها عن مدي اعتزازه بعلاقة الصداقة والسنين التي جمعتهما سويًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حملت الرسالة مضمونا غامضا، يبدو أنه موجهة لشخص معين، فيها إنذار بعدم محاولة المساس بعلاقة نور وفهمي، أو
فكتب نور عبر حسابه معلقًا علي الصور، قائلًا: "الصداقه ليست بالسنين ولا العشرة ولا العيش والملح الصداقهً.. بالأفعال وحب الخير لأصحابك مش أول ما يمشي تتكلم عليه.. وتقوله لما تكلمه انت اخويا".
وتابع: "لو كل واحد بس يخليه ف حاله ويشوف شغله ميشغلش نفسه بحد
يذكر أن محمد نور وأحمد فهمي ظهرا لأول مرة من خلال فريق "بوي بوند" الغنائي، عام 1998، الذي أصبح في عام 2003 فريق "واما"، وقدما مع الفنان نادر حمدي وأحمد الشامي، عدد من الألبومات والأغاني المنفردة التي حققت نجاحًا كبيرًا، وأوقف الأربعة نشاطهما الفني كفريق لسنين، حتي عادا من جديد ذلك العام لتحضير ألبوم غنائي جديد.
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