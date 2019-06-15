يوسف شعبان: سعيد بتكريمي من فلسطين

أعرب الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عميق شكره وتقديره واعتزازه بتكريم دولة فلسطين، قائلا:" هذه اللفتة الكريمة من الرئيس محمود عباس القائد الوطني الكبير ، الذي يعرف ويقدر جيدا دور القوى الناعمة في نضالها لأجل حرية شعبه جنبا إلى جنب مع الجهود السياسية والدبلوماسية".

وأكد "شعبان" اعتزازه بانتمائه وحبه لفلسطين لأنه من الجيل الذي شهد مراحل النضال الفلسطيني وايمانه التام بضرورة عودة كافة الحقوق لأصحابها .

يذكر أن سفير دولة فلسطين بالقاهرة

ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، قلد الفنان القدير يوسف شعبان بالنجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، اليوم السبت في مقر نقابة المهن التمثيلية، وبحضور أعضاء النقابة و مستشاري السفارة.

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ونقل السفير دياب اللوح تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره وشعبنا الفلسطيني للثقافة والفنون الهادفة، إيماناً بدور القوى الناعمة في الحشد للقضايا العادلة ونصرة القيم الإنسانية

في مواجهة كل ما يتجاوز الحقوق والقوانين والقيم .

وأكد السفير أن فلسطين على مر التاريخ شهدت تضامنا انسانيا من خلال الثقافة والفن اللذين جسدا القضايا الوطنية الفلسطينية وتاريخ ما تعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن اسرائيل لا تكتفي بسرقة الأرض والانسان والمقدرات الطبيعية بل تمادت محاولة سرقة التراث والثقافة الفلسطينية .

ومنحت فلسطين الفنان القدير يوسف شعبان وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية المرموقة، وذلك نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.