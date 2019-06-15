فن ومشاهير

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح كليب نجيبك

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كشف النجم سعد لمجرد عن موعد طرحه كليبه المقبل عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة من كواليس الكليب وعلق عليها كاتباً: "غدا إن شاء الله الساعة

الثامنة مساء بتوقيت المغرب هو موعد إطلاق "نجيبك"، كما سنلتقي في اللايف انستجرام خمس دقائق قبل طرح الكليب".

 

يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح سابقاً كليب بعنوان

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"بدك ايه"، و الأغنية من كلمات جلال الحمداوي،  و الكليب من إخراج ألكساندر دا سيلفا، كما كسر الكليب حاجز الـ 21 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".

 

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