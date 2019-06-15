سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح كليب نجيبك

كشف النجم سعد لمجرد عن موعد طرحه كليبه المقبل عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة من كواليس الكليب وعلق عليها كاتباً: "غدا إن شاء الله الساعةالثامنة مساء بتوقيت المغرب هو موعد إطلاق "نجيبك"، كما سنلتقي في اللايف انستجرام خمس دقائق قبل طرح الكليب".
يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح سابقاً كليب بعنوان
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