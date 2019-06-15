بالفيديو.. يارا تطرح أحدث كليباتها "شو بدو"

طرحت النجمة يارا أحدث كليبتها بعنوان "شو بدو" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة،و توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشار سركيس.
يذكر أن الفنانة يارا طرحت سابقاً كليب بعنوان "مليت" و هو
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