بالفيديو.. يارا تطرح أحدث كليباتها "شو بدو"

طرحت النجمة يارا أحدث كليبتها بعنوان "شو بدو" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة،

و توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشار سركيس.

يذكر أن الفنانة يارا طرحت سابقاً كليب بعنوان "مليت" و هو

من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، و ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، و توزيع دي جي يوسف، كما تخطي الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".