شاهد.. الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان

كرم اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، النجم الكبير يوسف شعبان، في نادى نقابة المهن التمثيلية، وحضر نيابة عن الرئيس الفلسطينى أبو مازن مدير المراسم، والسفير الفلسطينى بالقاهرة، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وطرحت الإعلامية بوسي شلبي صور تكريم الفنان يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

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يذكر أن الفنان يوسف شعبان شارك سابقاً في مسلسل "قضية معالى الوزيرة" و هو بطولة كل من إلهام شاهين، مصطفى فهمي، تامر هجرس، ندى بسيوني، محمد كامل، هبة مجدي، أمير شاهين، مي نور الشريف، إسلام القاضي، زيزي البدراوي، خليل مرسي، وليد فواز، نرمين زعزع، مفيد عاشور، عثمان محمد علي، ناجح نعيم، ريم

صابوني، نور الكاديكي، و من تأليف محسن الجلاد، و إخراج رباب حسين.