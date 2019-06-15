كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء المقبل.. ماجد المصري ضيف "الراديو بيضحك" على 9090 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل النجم ماجد المصرى ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك عبر إذاعة 9090 يوم الثلاثاء المقبل فى حلقة خاصة مع المذيعة فاطمة مصطفى، يتحدث فيها عن دوره فى مسلسل "زلزال" الذى شارك فى بطولته خلال موسم دراما رمضان الماضى بصحبة محمد رمضان من خلال شخصية خليل، بالإضافة إلى خطته الفترة القادمة وأخبار مسلسل "بحر" الذى سيطرح قريباً، ومصير الجزء الثانى من فيلم البدلة مع تامر حسنى.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين، من انتاج شركة سينرجي.

برنامج الراديو بيضحك يذاع كل يوم ثلاثاء من الساعة 9 وحتى الحادية عشر مساء، واستضاف خلال الحلقات السابقة عددا كبيرا من النجوم أبرزهم مصطفى شعبان، أحمد السقا، محمد هنيدى، لطيفة، صابرين، على ربيع، وعدد كبير من الفنانين.