راغب علامة يتألق في أولى محطّات جولته الأميركيّة بحفل كامل العدد

Jun 15, 2019
أحيا السوبرستار راغب علامة حفلاً فنياً في ولاية ديترويت وهي محطته الغنائيّة الأولى ضمن جولته الفنيّة الاميركيّة.
التقى السوبرستار الجالية العربية بحفل كامل العدد، كما علّق على الاجواء الرائعة التي نشرها بين الجمهور بالقول: “أمسية لا تنسى في حفل كامل العدد في ديترويت”.
خلال الحفل تم مفاجأة السوبرستار على المسرح والاحتفال بعيد ميلاده الذي صادف في السابع من حزيران الجاري.
ومن المتوقع ان ينتقل “علامة” الى بوسطن ليلتقي الجمهور في 15 من حزيران، ثم الباهاماس في16 منه، ثم سان خوسيه في 21 منه، ثم لاس فيغاس في 22 منه، ثم اشنطن في 28 يونيو، ليختتم السلسلة بحفلة في نيوجرسي في 29 حزيران الجاري.
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