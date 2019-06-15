تأييد حبس سعد الصغير عامًا وتغريمه 70 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أيّدت محكمة مصرية، اليوم السبت، حبس المطرب المصري سعد الصغير سنة وتغريمه مليونًا و197 ألفًا و 320 جنيهًا أي ما يعادل 70 ألف دولار للضرائب، مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، بسبب تهربه من الضرائب.

وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جمال، في منتصف أبريل الماضي، المطرب سعد الصغير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألفا و197 جنيهًا للضرائب، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

وبيّنت أوراق الدعوى معارضة سعد الصغير على الحكم، والتقدم بطلب تصالح إلى مصلحة الضرائب، وحصل على إفادة ببدء إجراءات التصالح وقدّمها للمحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها بحبسه سنة وتغريمه مبلغًا مساويًا للضريبة المطلوبة، مع إيقاف التنفيذ المشروط بتقديم ما يفيد بالتصالح إلى هيئة المحكمة.

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وفي 8 أكتوبر 2018، قضت المحكمة بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع الشركات الإعلامية، إضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.