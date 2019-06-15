9 وصفات منزلية مفيدة لمعالجة ترهُّل البشرة.. احرصي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحدثُ تدهور بطيء للجلد بتقدم العمر، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل السلبية التي تؤثر على البشرة مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس، والتدخين، وسوء التغذية وغيرها، إلا أن هناك حلولًا طبيعية يمكن أن تُخفّف من الضرر الذي يلحق بالجلد ليبدو أكثر شبابًا. إليك هذه العلاجات الطبيعية التي تشدّ البشرة وتمنع ترهلها.

الليمون

الكولاجين هو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وتقل نسبته بمرور الزمن، ويساعد فيتامين C في الليمون على زيادة إنتاج الكولاجين، مما يساعد على شدّ الجلد وتقليل التجاعيد.

دلّكي الوجه والرقبة بلطف بعصير الليمون الطازج.

انتظري 5 إلى 10 دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء.

كرري مرتين أو ثلاثة في اليوم.

الألوفيرا

من أفضل الحلول لشد البشرة المترهلة لأنه يحتوي على حمض الماليك، مما يساعد على تقوية الجلد ويضيف رطوبة طبيعية إليه.

دلكي برفق الوجه والعنق بملعقة صغيرة من جل الصبار.

انتظر 15- 20 دقيقة واشطفي وجهك بالماء الفاتر.

كرري عدة مرات في الأسبوع.

الخيار

للخيار تأثير إيجابي على تقوية النسيج الضّام للخلايا الجلدية.

أبرشي خيارة وصفيها للحصول على العصير.

اغمسي قطعة قطن بالعصير وامسحي وجهك بها.

بعد جفاف الجلد، اغسليه بالماء البارد. وكرري الأمر يوميًا.

زيت الزيتون

تدليك الوجه والرقبة بزيت الزيتون يساعد البشرة المترهلة والجافة على استعادة توهجها بسبب مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في زيت الزيتون.

دلكي الوجه بحركات دائرية بأطراف أصابعك لمدة 10 دقائق بزيت الزيتون الدافئ قبل النوم.

العسل

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يحتوي على مضادات الأكسدة ويتميز بخصائص مضادة للشيخوخة تساعد على ترطيب البشرة وتقليل المظهر الشاحب.

اخلطي 2-3 ملاعق صغيرة من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون وادهني به الوجه والعنق، اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

كرريه يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

ماء الورد

يعمل على انكماش المسام، كما يساعد على الحفاظ على التوهج الطبيعي.

يمكنك غسل وجهك به قبل وقت النوم، أو مزجه مع بضع قطرات من زيت اللوز ووضعه كقناع على وجهك لعشرين دقيقة ثم غسله بماء فاتر.

القرفة

اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة، ومثلها من مسحوق الكركم، نصف ملعقة صغيرة ملح وقطرات من زيت الزيتون.

افركي المرهم بلطف على الوجه والرقبة لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الحليب

يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة، ويمكنك استخدام الحليب العادي، لكن يوصى باستخدام اللبن أو حليب الناقة.

بللي قطعة من القطن بالحليب وامسحي بها وجهك. اتركيه لمدة 15- 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

الفراولة

تعمل على تطهير البشرة وتعزيز مظهرها العام.

اهرسي 2-3 حبات من الفراولة الناضجة وامزجيها مع ملعقة صغيرة من اللبن وملعقة صغيرة من العسل.

ضعي الخليط على الوجه وانتظري 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.