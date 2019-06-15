"نتفليكس" تردُّ على حملة التنمّر ضد أبطال مسلسل "جِنْ": لن نتهاون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت شبكة ”نتفليكس" للإنتاج العالمية، أنها ستواجه من يمارسون "التنمر"، ضد طاقم عمل مسلسل "جن"، الذي أثار جدلاً وغضبًا واسعين في الأردن، كأول إنتاجات "نتفليكس" العربية، والذي تم تصويره في مدينة البتراء السياحية.

وردّت الشبكة من خلال حسابها عبر "تويتر"، على الانتقادات التي وُجّهت لها من جانب الجمهور الأردني، موضحةً أنه يتم متابعة كل الانتقادات.

وكتب الحساب الخاص بالشبكة: "تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِن ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل".

وأشارت "نتفليكس"، إلى أن موقفها متمركز حول الشمولية والتنوع، فواصلت: "موقفنا لطالما كان متمركزًا حول قيم التنوّع والشمولية، ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".

وتؤكّد الشبكة على تلقيها أي أسئلة أو تعليقات تجاه هذا المسلسل، بالقول: "إذا كانت هناك أي أسئلة أو تعليقات على المحتوى فيمكن التواصل مع قنواتنا بشكل مباشر".

Advertisements

وكان مسلسل "جن"، قد أثار استياء الجمهور الأردني مطالبين المسؤولين بالتدخل ووقف عرضه، بسبب ما وصفوه بالمشاهد الإباحية بين الأبطال، وهو ما دفع مدعي عام عمان، إلى التدخل لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونیة في مدیریة الأمن العام بالأردن باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل "جن".

ويشارك في بطولة مسلسل "جن" مجموعة من النجوم الصاعدين، منهم: سلمى ملحس، حمزة أبو عقاب، سلطان الخليل، عائشة شحالتوغ، ومن إخراج مير جان بو شعيا.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب الأردني من طلاب إحدى المدارس، الذين يتعرضون للقتل ومواجهة الجن بعد رحلة مدرسية في مدينة البتراء السياحية، ويبدأ الخطر بمقتل أحدهم، ومحاولة انتحار الآخر، حيث تلبسه "جني".

يُذكر أن المسلسل الذي أطلقته شبكة "نتفليكس"، الخميس، وأثار جدلًا واسعًا في الأردن، بسبب مشاھد فیه اعتبرت من قبل الجمهور الأردني ونواب في البرلمان "خادشة للحیاء العام، وفیھا لقطات إباحیة، وألفاظ نابیة وسیئة لا تلیق بالمجتمع الأردني ولا عاداته وتقالیده وتخالف التعالیم الشرعیة".