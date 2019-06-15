وفاة مخرج "روميو وجولييت" عن 96 عاماً

تُوفّي، السبت، مخرج السينما والأوبرا الإيطالي فرانكو زيفريللي، عن سنّ تناهز 96 عاماً.

وذاع صيت زيفريللي بأفلامٍ مثل "روميو وجولييت"، وأعماله الموسيقية الغزيرة على أكبر مسارح العالم.

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وكان يحظى عادةً بتقدير الجمهور أكثر من النقاد، وهو آخر فرد من جيل عمالقة السينما الإيطالية الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية، ويشمل فيدريكو فيليني، ولوكينو فيسكونتي، وفيتوريو دي سيكا.

وأخرج زيفريللي أكثر من 24 فيلماً، كما عمل مع نجوم أبرزهم إليزابيث تيلور، وريتشارد برتون، ولورانس أوليفيه، فضلاً عن أليك جينيس، وفاي دونواي، وجون فويت.

وقال داريو نارديلا، رئيس بلدية فلورنسا، مسقط رأس المخرج الشهير، على موقع "تويتر": "رحل صباح السبت فرانكو زيفريللي، أحد أعظم رجال الثقافة في العالم.. وداعاً عزيزي المايسترو، لن تنساك فلورنسا أبدا".