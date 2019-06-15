- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2019/6/15 08:44 مساء بتوقيت أبوظبي
مخرج السينما والأوبرا الإيطالي فرانكو زيفريللي
تُوفّي، السبت، مخرج السينما والأوبرا الإيطالي فرانكو زيفريللي، عن سنّ تناهز 96 عاماً.
وذاع صيت زيفريللي بأفلامٍ مثل "روميو وجولييت"، وأعماله الموسيقية الغزيرة على أكبر مسارح العالم.
وكان يحظى عادةً بتقدير الجمهور أكثر من النقاد، وهو آخر فرد من جيل عمالقة السينما الإيطالية الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية، ويشمل فيدريكو فيليني، ولوكينو فيسكونتي، وفيتوريو دي سيكا.
وأخرج زيفريللي أكثر من 24 فيلماً، كما عمل مع نجوم أبرزهم إليزابيث تيلور، وريتشارد برتون، ولورانس أوليفيه، فضلاً عن أليك جينيس، وفاي دونواي، وجون فويت.
وقال داريو نارديلا، رئيس بلدية فلورنسا، مسقط رأس المخرج الشهير، على موقع "تويتر": "رحل صباح السبت فرانكو زيفريللي، أحد أعظم رجال الثقافة في العالم.. وداعاً عزيزي المايسترو، لن تنساك فلورنسا أبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مخرج "روميو وجولييت" عن 96 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.